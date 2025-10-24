 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’nın...

Brezilya’nın yassı mamul satışları 2025’in Eylül ayında arttı

Cuma, 24 Ekim 2025 09:45:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen 337.400 mt’a kıyasla 361.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Ağustos ayına kıyasla %9,9 artışla 360.000 mt seviyesine çıktı. Böylelikle stoklar aylık %0,2 düşüşle 1,08 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 3 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı 241.400 mt seviyesinde yatay seyretti.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %10,6 ve %5,4 artış gösterirken, ithalat %16,6 geriledi.

INDA, 2025’in Ekim ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Eylül ayına kıyasla değişmemesini bekliyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı inşaat demiri fiyatları son dört haftada yükseldi

24 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

CSN, Usiminas’taki hisselerini satmayı reddettiği için para cezasına çarptırıldı

24 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat değişiklik göstermedi

22 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın nihai mamul ithalatı 2025’in Eylül ayında hafifçe düşerken, ihracatı yükseldi

21 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları haftalık bazda gevşedi

21 Eki | Hurda ve Hammadde

Brezilya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,2 geriledi

20 Eki | Çelik Haberler

Brezilya’da yerel sıcak rulo sac fiyatları son altı haftadır değişmedi

17 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’nın ferroniyobyum ihracatı 2025’in Eylül ayında artış kaydetti

16 Eki | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı galvanizli sac fiyatları değişiklik göstermedi

15 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı slab için referans fiyat son iki haftadır yatay

14 Eki | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis