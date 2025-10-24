Brezilya’nın yassı mamul satışları 2025’in Eylül ayında arttı

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Eylül ayında bir önceki ay kaydedilen 337.400 mt’a kıyasla 361.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Ağustos ayına kıyasla %9,9 artışla 360.000 mt seviyesine çıktı. Böylelikle stoklar aylık %0,2 düşüşle 1,08 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 3 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı 241.400 mt seviyesinde yatay seyretti.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %10,6 ve %5,4 artış gösterirken, ithalat %16,6 geriledi.

INDA, 2025’in Ekim ayında distribütörlerin yassı mamul alımlarının ve satışlarının Eylül ayına kıyasla değişmemesini bekliyor.