Brezilya’nın yassı mamul satışları 2025’in Ekim ayında azaldı

Brezilya Distribütörler Birliği’nin (INDA) yaptığı açıklamaya göre distribütörlerin yassı mamul satışları bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 361.700 mt’a kıyasla 354.100 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda distribütörlerin yassı mamul alımları Eylül ayına kıyasla %4,6 düşüşle 343.500 mt seviyesine geriledi. Böylelikle stoklar aylık %1 düşüşle 1,07 milyon mt olurken, stok devir hızı ise 2,8 ay seviyesinde kaydedildi.

Aynı ayda distribütörlerin kalın levha, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, çinko kaplamalı sac, galvanizli sac, boyalı sac ve galvalum gibi yassı mamul ithalatı %4 artışla 251.100 mt oldu.

Yıllık bazda ise satışlar ve alımlar sırasıyla %1,3 artış ve %3,6 düşüş gösterirken, ithalat %9,2 geriledi.

INDA Başkanı Carlos Loureiro, Brezilyalı üreticilerin Ocak ayında fiyatları %5-8 oranında artırmasıyla 2025’in Ocak ayında görülen seviyelere geri dönüleceğini ifade etti. 2025 yılı boyunca Çin’den ithal ürünlerin yarattığı olumsuz etki nedeniyle yassı mamul fiyatları düzenli olarak azalmıştı.