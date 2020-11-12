Brezilya’nın görünür çelik tüketiminin 2021’de artması bekleniyor

Perşembe, 12 Kasım 2020 11:18:33 (GMT+3) | Sao Paulo

Entegre çelik üreticisi Gerdau’nun üst kademe yöneticilerinden biri, bu hafta internet üzerinden gerçekleştirilen Alacero konferansında Brezilya’nın görünür çelik tüketiminin 2021 yılında artmasının beklendiğini söyledi. Gerdau CEO’su Gustavo Werneck, önümüzdeki yıl Brezilya’nın görünür çelik tüketiminin %6-8 oranında artacağının öngörüldüğünü belirtti.

Werneck, “Kısa vadede büyük bir iyimserlik mevcut. Şu anki iyileşme, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar devam edecek,” şeklinde konuştu.

Werneck uzun vadedeyse, endişe verici durumlar olduğunu söyledi. Brezilya hükümetinin talebi artırmaya yönelik çabalarına rağmen, sağlık önlemleri gibi alanlardaki projelerle birlikte, Brezilya’da hala aşılması gereken yapısal zorluklar bulunuyor.

Werneck, “Hala ele alınması gereken bazı zorluklar var. Bence hükümet hala uzun vadede talep oluşturmak adına yapısal reformları hızlandırmak için gerekli koşullara sahip,” ifadelerini kullandı.