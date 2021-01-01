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< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya Çelik Kongresi’nde sürdürülebilirlik konuşuldu

IABr Kurumsal İlişkiler Müdürü Cristina Yuan, Brezilya çelik sektörünün sera gazı salımını azaltmaya hazır ve kararlı ...

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