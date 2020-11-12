Alacero 2020: CEO’lar Latin Amerika’da artan çelik talebini değerlendirdi

Perşembe, 12 Kasım 2020 11:13:07 (GMT+3) | Sao Paulo

Bu hafta internet üzerinden gerçekleştirilen Alacero konferansında CEO’lar, Latin Amerika’daki en son gelişmeleri değerlendirdi.

Kolombiya Çelik Üreticileri Komisyonu (CPA) Yöneticisi Maria Juliana Ospina, Covid-19 salgınının çoğu ülkede çelik üretimini önemli oranda düşürerek Latin Amerika’ya büyük hasar verdiğini söyledi. Ospina, Latin Amerika’ya zarar veren çelik arzı fazlalığı için Çin’i suçladı. Yönetici, Covid-19 salgınının ikinci dalgası nedeniyle Avrupa ülkelerinde uygulanabilecek olası karantinanın da yerel çelik sektörünü olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Meksika merkezli çelik üreticisi Deacero CEO’su Raul Gutierrez, Latin Amerika çelik sektörü hareketliliğindeki iyileşmenin beklenenden daha iyi olduğunu söyledi. Ancak Gutierrez söz konusu iyileşmenin, kısmen tüketici endüstrilerdeki düşük çelik stokları nedeniyle yaşandığını belirtti.

Gutierrez, “Meksika ve bölgedeki diğer ülkelerde (çelik ürünleri için) güçlü bir talebimiz var ancak (çelik) arzımız sınırlı,” şeklinde konuştu.

Kolombiya merkezli çelik üreticisi Acesco CEO’su Carlos Arturo Zuluaga, Kolombiya gibi toplumsal eşitsizliğin fazla olduğu ülkelerin bu durumdan en çok etkilenenler olduğunu söyledi ve istihdamın da önemli oranda etkilendiğini belirtti. Zuluaga, hükümetin hızlı bir şekilde konut teşviki önerdiğini ve bunun da Covid-19 sonrasında konut satışlarını artırdığını söyledi. CEO ayrıca, hükümetin konut ve altyapı sektörleri üzerine daha fazla çalışma yapmasının da yerel çelik pazarlarına yardımcı olabileceğini belirtti.

ArcelorMittal Brazil'in uzun mamul birimi CEO’su Jefferson de Paula, örnek olarak Brezilya ve Arjantin’in iki farklı “iyileşme” aşamasından geçtiğini söyledi. Ancak Paula, her iki ülkenin de ekonomik hareketliliğinde düşüş yaşandığını ve Arjantin’in daha fazla hasar gördüğünü belirtti.Brezilya için Arjantin’e göre daha iyimser olan Paula, “Yıl sonunda Arjantin ve Brezilya’daki çelik stoklarını iyileştiriyoruz. Ancak, 2021 öngörüleri konusunda dikkatli olmalıyız. Hala ülkelerin elinde olmayan belirli meseleler var, bunlar dış faktörler. Covid-19’un ikinci dalgası gelebilir,” şeklinde konuştu.