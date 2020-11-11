Alacero 2020: Brezilya ve Meksikalı yetkililer ekonomideki yükselişi değerlendirdi

Çarşamba, 11 Kasım 2020 11:33:09 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya ve Meksikalı iki hükümet yetkilisi, Salı günü internet üzerinden gerçekleştirilen Alacero konferansında Latin Amerika ekonomilerindeki yükseliş hakkında düşüncelerini paylaştı.

Brezilya Üretkenlik, İstihdam ve Rekabetçilik Bakanı Carlos da Costa, Bolsonaro hükümetinin yerel iş piyasasını iyileştirmek için çalıştığını belirterek, hükümetinin başarılarını övdü.

Costa, Brezilya’nın Brezilya Maliyeti adıyla bilinen ticaret yapma maliyetinin yaklaşık 1,5 trilyon BRL (277,4 milyar $) olduğunu, ancak söz konusu maliyetin 1,2 trilyon BRL (211,6 milyar $) seviyesini düştüğünü söyledi.

Costa, Covid-19 salgınına rağmen, henüz tamamen karşılanmamış keskin bir taleple birlikte Brezilya endüstrisinin tamamen güçlü bir şekilde büyüdüğünü belirtti.

Costa, “Brezilya çelik endüstrisi şu anda aralıksız çalışıyor ve çoğu tesis faaliyetlerine yeniden başladı. Hatta (artan talep nedeniyle) inşaat demiri ve belirli bazı yassı mamullerde eksiklik yaşadık ancak talebi karşıladık,” şeklinde konuştu.

Meksika Ekonomi Bakanı Graciela Marquez ise, Nisan ve Mayıs aylarında Meksika’nın ekonomik hareketliliğinde “çok ciddi” bir yavaşlama yaşandığını, ancak ülkenin halihazırda iyileşme işaretleri gösterdiğini söyledi. Marquez, Meksika’nın öncelikle altyapı sorunlarını çözmeye odaklandığını belirtti.

Yassı mamul üreticisi Usiminas’ın CEO’su Sergio Leite, Latin Amerika’da çelik endüstrisinin, hareketliliğin düştüğü ilk dört ay ve artış görülen son birkaç ayla birlikte sekiz aylık zorlu bir dönemden geçtiğini söyledi.

Leite, “Söz konusu sekiz ay çok yoğun geçti. İlk dört ayda ekonomi önemli oranda etkilendi. Latin Amerika’daki otomobil endüstrisi bir süre askıda kalarak yerel çelik sektörünü etkiledi. Son birkaç ayda ise çelik sektörü hareketliliğinde artış görülüyor. Latin Amerika’nın çelik endüstrisi iyileşiyor,” şeklinde konuştu.