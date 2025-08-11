Brezilya’da demir cevheri ve pelet ihracatı 2025’in Temmuz ayında rekor kırdı

Brezilya bu yılın Temmuz ayında yaptığı 41,04 milyon mt’luk demir cevheri ve pelet ihracatıyla aylık satış rekoru kırdı. Bahsi geçen tonajın 38,95 milyon mt’unu demir cevheri ihracatı oluştururken, dış piyasalara 2,09 milyon mt pelet satıldı.

İhracat yapılan başlıca bölgeler 33,18 milyon mt ile Asya, 2,71 milyon mt ile Orta Doğu ve 2,11 milyon mt ile Avrupa olurken, Asya’ya yapılan ihracatın 28,91 milyon mt’u Çin’e gerçekleştirildi.

Pelet satışlarını ise 986.000 mt ile Asya, 476.300 mt ile Afrika ve 325.100 mt ile Avrupa meydana getirdi. Trinidad ve Tobago, ABD ve Arjantin’e de düşük tonajlı sevkiyatlar yapıldı.