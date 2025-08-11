 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Brezilya’da...

Brezilya’da demir cevheri ve pelet ihracatı 2025’in Temmuz ayında rekor kırdı

Pazartesi, 11 Ağustos 2025 10:24:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya bu yılın Temmuz ayında yaptığı 41,04 milyon mt’luk demir cevheri ve pelet ihracatıyla aylık satış rekoru kırdı. Bahsi geçen tonajın 38,95 milyon mt’unu demir cevheri ihracatı oluştururken, dış piyasalara 2,09 milyon mt pelet satıldı.

İhracat yapılan başlıca bölgeler 33,18 milyon mt ile Asya, 2,71 milyon mt ile Orta Doğu ve 2,11 milyon mt ile Avrupa olurken, Asya’ya yapılan ihracatın 28,91 milyon mt’u Çin’e gerçekleştirildi.

Pelet satışlarını ise 986.000 mt ile Asya, 476.300 mt ile Afrika ve 325.100 mt ile Avrupa meydana getirdi. Trinidad ve Tobago, ABD ve Arjantin’e de düşük tonajlı sevkiyatlar yapıldı.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları artış kaydetti

11 Ağu | Hurda ve Hammadde

CVP Brezilya’da yüksek kalite pelet besleme üreteceğini duyurdu

23 May | Çelik Haberler

Metinvest’in pik demir üretimi Ocak-Eylül döneminde %5 arttı

04 Kas | Çelik Haberler

Metinvest’in ikinci çeyrek sonuçları Covid-19’dan etkilendi, demir cevheri ve pik demir talebi destek sağladı

06 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’nın filmaşin ihracatı 2025’in Temmuz ayında yükseldi

11 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’nın pik demir ihracatı 2025’in Temmuz ayında yükselmeye devam etti

08 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya’da ithal soğuk rulo sac fiyatları artış kaydetti

07 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı pik demir ve ferroniyobyum ABD’nin vergilerinden muaf

31 Tem | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı ortalama slab fiyatları yatay seyre geçti

30 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları gevşedi

29 Tem | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis