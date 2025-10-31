Brezilyalı CBMM ferroniyobyum üretimini artırmayı planlıyor

Dünyanın en büyük ferroniyobyum üreticisi Brezilyalı CBMM, talebe yönelik toparlanma beklentilerini karşılamak için üretim tonajını artırmayı planladığını açıkladı. CBMM CEO’su Eduardo Mencarini, üretimin 95.000 mt’dan 100.000 mt’a çıkmasını hedeflediklerini bildirdi.

Yıllık 150.000 mt üretim kapasitesine sahip olan şirket bu kapasiteyi artırmak için önümüzdeki yıllarda yaklaşık 5 milyar $ yatırım yapacak. Küresel çapta mevcut ferroniyobyum talebi yıllık yaklaşık 125.000 mt seviyesinde yer alıyor. Ancak CMBB’ye göre yeni uygulamaların ortaya çıkmasıyla birlikte bu tonajın büyüme ihtimali oldukça yüksek. Mencarini, bu konu hakkında lityum ve niyobyum teknolojilerinin kullanıldığı otomobil aküsü testlerini örnek verdi.

CBMM’nin çelik sektörünün en değerli hammaddelerinden biri olan ferroniyobyum için verdiği teklifler Eylül ayında 27.650$/mt FOB seviyesinde kaydedilmişti.