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Brezilya’da kalın levha ihracatı Kasım ayında halen aşağı yönlü

Çarşamba, 11 Aralık 2024 09:18:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 9.500 mt seviyesine kıyasla 4.500 mt oldu.

Kasım ayında Usiminas 1.043$/mt FOB’dan 4.000 mt kalın levha satarken Gerdau 758$/mt FOB’dan 200 mt, tüccarlar 1.013$/mt FOB’dan 100 mt ve ArcelorMittal 648$/mt FOB’dan 100 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Aynı ayda sevkiyatların 4.400 mt’luk kısmı 1.027$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine, 100 mt’luk kısmı ise 755$/mt FOB’dan Trinidad ve Tobago’ya yapıldı.

Öte yandan Brezilya, Ekim ayında yaptığı 400 mt ithalata kıyasla Kasım ayında 2.600 mt kalın levha ithal etti.

İthalat yapılan bölgeler 856$/mt FOB’dan 2.500 mt ile Çin ve 1.912$/mt FOB’dan 100 mt ile Avrupa oldu.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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