Brezilya’da kalın levha ihracatı Ekim ayında geriledi

Brezilya’nın kalın levha ihracatı Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 12.200 mt seviyesine kıyasla 9.500 mt oldu.

Ekim ayında Usiminas 935$/mt FOB’dan 9.100 mt kalın levha satarken Gerdau 718$/mt FOB’dan 200 mt, tüccarlar 922$/mt FOB’dan 100 mt ve ArcelorMittal 596$/mt FOB’dan 100 mt kalın levha sevkiyatı gerçekleştirdi.

Aynı ayda sevkiyatların 9.300 mt’luk kısmı 931$/mt FOB’dan Güney Amerika ülkelerine, 200 mt’luk kısmı ise 685$/mt FOB’dan Trinidad ve Tobago’ya yapıldı.

Öte yandan Brezilya, Eylül ayında yaptığı 2.000 mt ithalata kıyasla Ekim ayında 400 mt kalın levha ithal etti.

İthalat yapılan bölgeler 1.661$/mt FOB’dan 300 mt ile Avrupa ve 1.645$/mt FOB’dan 100 mt ile Asya oldu.

Analistler, zayıf talebe bağlı olarak yerel makamların uyguladığı ithalat kotaları henüz dolmadığı için ithalatta düşüş bekliyordu.