Brezilya’da ekonomik güven endeksi Haziran ayında 0,3 puan kaybetti

Brezilya Sanayi Konfederasyonu (CNI) tarafından yayımlanan araştırmanın verilerine göre ülkede sanayicilerin yerel ekonomiye duydukları güveni ölçen ICEI endeksi bu yılın Haziran ayında 48,6 puan seviyesinde kaydedilerek önceki ay kaydedilen 50 puan seviyesine kıyasla 0,3 puan düşüş kaydetti.
Brezilya ekonomisinin güncel koşullarına yönelik endeks 0,1 puan artışla 44,4 puan seviyesine çıktı ve 50 puanın altında kalarak görünümün olumsuz olduğunu gösterirken, beklentilere yönelik endeksin 0,4 puan düşüşle 50,9 puan seviyesine indiği görüldü.
Analistlere göre Brezilya ekonomisinin önümüzdeki 6 aya yönelik beklenti endeksi 55,5 puan seviyesinde yer alırken, aynı döneme yönelik yerel ekonomi beklentileri 41,7 puanda kaydedildi.