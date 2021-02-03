Brezilya’da demir cevheri üreticilerinin eyalet vergisi ödemesini talep ediliyor

Çarşamba, 03 Şubat 2021 15:44:06 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya, Minas Gerais eyaletinin yasama organı ALMG, bölgedeki demir cevheri üreticilerinin eyalet vergisi ödemeleri gerektiğini belirtti. Minas Gerais Vale ve MUSA gibi madenciler ve Gerdau, yassı mamul üreticisi Usiminas ile ArcelorMittal Brazilta gibi birçok çelik üreticisine ev sahipliği yapıyor. Eyalette cevher üreticileri malların dağıtımı vergisi olarak bilinen vergiyi ödemiyor.

ALMG Başkanı Agostinho Patrus, demir cevheri üreticilerinin yüksek cevher fiyatlarında fayda sağladığını ama bunu eyalete vergi olarak ödemediklerini ve bunun adil olmadığını ifade etti.