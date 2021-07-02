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Brezilya vergi politikasındaki değişiklikle Usiminas’ın kârı 476,4 milyon $ artacak

Cuma, 02 Temmuz 2021 09:32:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, hükümetin yakın zaman önce vergi politikasında yaptığı değişiklikle birlikte kârının artmasını beklediğini açıkladı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eyaletler arasında yapılan işlemlerde ödenmesi gereken ICMS vergisine bundan sonra PIS ve Cofins vergi hesaplamalarının dahil edilmeyeceğine hükmetti.

Vergi politikasında yapılan değişikliğin ardından Usiminas’ın kârı, 2,4 milyar BRL (476,4 milyon $) artış gösterecek. Ayrıca, şirketin AVFÖK’ünün de yaklaşık 1,5 milyar BRL (298,2 milyon $) artması bekleniyor.

1$ = 5,03 BRL


Etiketler: Brezilya  Usiminas  Güney Amerika  madencilik  |  benzer haberler »


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