Fitch Usiminas’ın kredi notunu revize etti, görünümü durağan kaldı

Pazartesi, 21 Haziran 2021 12:10:33 (GMT+3) | Sao Paulo

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas’in kredi notunu BB-’den BB’ye çıkardığını ve görünümünü durağan olarak bıraktığını duyurdu.

Fitch, “puandaki yükseliş, pandemiye rağmen şirketin, düşük mutlak ve nispi borç seviyelerinin yanı sıra yönetilebilir borç amortisman profilini ve Brezilya çelik piyasasındaki olumlu koşullar sonucunda faaliyet kârının muhafaza edildiğini gösteriyor,” açıklamasını yaptı.

Brezilya Çelik Birliği IABr, yerel çelik sektörünün toparlanmasıyla ham çelik ve yerel satış rakamlarının arttığını açıkladı. Fitch, Usiminas’ın çelik satış hacminin 2022 yılında, 2020 yılında kaydedilen 3,7 milyon mt’a kıyasla 5,3 milyon mt’a ve 2023 yılında ise 5,5 milyon mt’a çıkacağını tahmin ediyor.

Fitch, “Brezilya’da arz kısıtlamaları nedeniyle çelik fiyatları yüksek seyretti. IABr’nin verilerine göre, yassı çelik tüketimi bu yılın Ocak-Nisan döneminde, geçen yıla kıyasla %45 artış gösterdi. Söz konusu durum, otomotiv sektöründe ve beyaz eşya üretiminde kullanılan yassı mamul piyasasındaki büyük payı dikkate alındığında Usiminas’ı oldukça destekliyor,” dedi.