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Usiminas Cubatao tesisindeki liman terminalini satmayı düşünüyor

Cuma, 11 Haziran 2021 09:41:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı yassı mamul üreticisi Usiminas, Cubatao liman terminalini satmayı düşündüğünü açıkladı.

Söz konusu liman terminali, Sao Paulo eyaletinin aynı isimli şehrindeki Cubatao tesisinde yer alıyor. Terminalin, genel kargolar, kömür ve demir cevheri kargoları için beş iskelesi bulunuyor.

Usiminas, limanın bir kısmını veya tamamını satın alacak yatırımcı bulunması amacıyla finans danışmanlarıyla çalıştığını belirtti. Şirket, satışla ilgili şimdiye dek herhangi bir karara varılamadığını ifade etti.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  madencilik  Usiminas  |  benzer haberler »


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