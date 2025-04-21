Brezilya ve ABD arasındaki yarı mamullere yönelik pazarlıklar tamamlanmak üzere

ABD Ticaret Temsilciliği ile Brezilya Başkan Yardımcısı Geraldo Alckmin yönetimindeki heyet arasında gerçekleşen Brezilya’dan ithal slaba yönelik pazarlıkların tamamlanması bekleniyor.

Brezilya basını Brezilya heyetinin ABD’nin slaba getirdiği %25’lik vergiye alternatif yollar bulunacağı konusunda iyimser olduğunu aktardı.

Bu alternatifler arasında verginin ertelenmesi ya da Trump’ın 2018’te uyguladığı kota sistemi gibi bir önlem yer alıyor. Bu kota önlemi kapsamında yüksek vergiler olmadan 3,5 milyon mt slab ve 687.000 mt nihai mamul ithal edilmişti.

Bununla birlikte Brezilya heyeti tüm ülkelere ve ürünlere getirilen %10’luk verginin de kaldırılmasını istiyor. Ancak bu talebin kabul edilmesi pek beklenmiyor.

Brezilya çelik enstitüsü IABr’nin paylaştığı verilere göre iç piyasada bulunmadığı için ABD 2024 yılında 5,6 milyon mt slab ithal etti ve bu tonajın 3,4 milyon mt’unu Brezilya karşıladı.