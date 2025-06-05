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Brezilya ABD’nin yeni vergi değişikliklerine temkinli yaklaşıyor

Perşembe, 05 Haziran 2025 10:31:35 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Enstitüsü (IABr) başkanı Marco Pollo Melo Lopes yıl başında ABD’nin çelik ithalatına %25 vergi getirmesiyle Brezilyalı ihracatçıların fiyatları ve tonajları yeni koşullar doğrultusunda düzenlediğini, vergilerin %50’ye çıkarılmasından sonra ise yine benzer değişikliklerin yapılacağını ifade etti.

Lopes’e göre Brezilya’nın ABD’ye ihraç ettiği çelik tonajının önemli bir kısmını slabdan oluşuyor. ABD yeterince slab üretemediği için ABD’li üreticilerin çelik üretimi için Brezilya'dan gelecek slaba ihtiyacı var.

Öte yandan Brezilya hükümeti daha düşük bir vergi oranıyla slab ihracatına devam etmek için bir kota sistemi getirilmesi yönünde ABD hükümeti ile müzakerelere devam ettiğini ancak bu müzakerelerin başarısız olması sonucunda ABD’ye misilleme vergi uygulanabileceğini bildirdi.

Brezilya 2024 yılında 4,29 milyon mt ile Meksika’dan sonra ABD’ye en fazla slab ihraç eden ülke oldu.


Etiketler: Slab Yarı Mamul Brezilya Güney Amerika Kota ve Vergiler 

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