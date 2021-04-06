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Brezilya çelik sanayi Biden’ın kotaları gözden geçirmesini bekliyor

Salı, 06 Nisan 2021 10:06:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Valor tarafından yayınlanan bir habere göre, Brezilya çelik sanayi ABD Başkanı Joe Biden’ın Brezilya’nın nihai mamul ihracatı için uygulanan mevcut kotayı yeniden değerlendirmesini istiyor.

Sektörün beklentisi, ABD’de Biden altyapı projelerine 2,3 trilyon $ yatırım yapmayı planladığı için çelik ithalatına yönelik önlemlerin gevşetilmesi. Brezilya Çelik Birliği, IABr’nin genel başkanı Marco Lopes çelik ürünlerin Biden’ın altyapı yatırım projeleri için temel girdi mamul olduğunu ve ABD’nin bu konuda ihtiyaçlarının tamamını kendi başına karşılayamayacağını belirtti.

Lopes, ABD’nin yüksek miktarlarda nihai mamul ithalatı gerçekleştirmesi gerekeceğini ifade etti. Şu anda Brezilya’nın ABD’ye yıllık 2,3 milyar $’lık nihai mamul ihracatı bulunuyor. Brezilyalı çelik üreticileri Latin Amerika merkezli Ternium’un bağlı kuruluşu Ternium Brazil; Vale, Posco ve Donkuk’un sahip olduğu Companhia Siderurgica do Pecem (CSP); ArcelorMittal Brazil ve Gerdau, ABD’nin artan nihai mamul talebi olmasından fayda sağlayabilir.

Brezilya kendi çeliğini üretmek için yılda 1 milyar $’lık metalürjik kömür ithalatı gerçekleştiriyor. Eğer Brezilya ABD’ye ihraç etmek için daha çok çelik üretirse, Kuzey Amerika’dan daha fazla metalürjik kömür ithal etmesi gerekecek.  

 


Etiketler: metalürjik kok  ABD  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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