Botaş sanayi kuruluşlarına yönelik doğal gaz kısıntısını sona erdirecek

Pazartesi, 07 Şubat 2022 16:17:54 (GMT+3) | İstanbul

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (Botaş) sanayi tesislerine uygulanan doğal gaz kısıntısının 8 Şubat saat 8.00 itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Botaş 20 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada İran’dan Türkiye’ye doğal gaz akışının teknik arıza sebebiyle kesilmesiyle sanayi kuruluşlarına ve çevrim santrallerine verilen doğal gazı sınırlandırmıştı.

Öte yandan İran’ın gaz arzının test amaçlı olarak sınırlı miktarda başlamasıyla sanayi tüketicilerine yapılan %40 oranındaki doğal gaz kısıtlaması 31 Ocak saat 08.00 itibarıyla %20’ye düşürülmüştü.