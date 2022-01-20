Botaş sanayi kuruluşlarına verdiği gazı azalttı

Perşembe, 20 Ocak 2022 15:14:00 (GMT+3) | İstanbul

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İran’ın teknik arıza gerekçesiyle Türkiye’ye doğal gaz iletimini 20 Ocak itibarıyla 10 gün durduracağını açıklamasıyla, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (Botaş) sanayi kuruluşlarına ve çevrim santrallerine verilen doğal gazın %40’ının kesileceğini bildirdi.

Bu kuruluşlara gönderilen yazıda, “Son günlerde mevsimsel koşullardan kaynaklı doğal gaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gaz kesintisi nedeniyle, ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ülkemizde doğal gaz arz-talep dengesinin sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğmuştur,” ifadeleri yer aldı. Buna göre, gaz çekim miktarı, Kademe 1 dışındaki hesaplamalarda ortalama günlük tüketim miktarının %60’ıyla sınırlandırıldı.

Bazı sanayicilerin fabrikalarını kapatmak zorunda kalacağı konuşulurken, bu durumun çelik sektöründe etkisi ise çoğunlukla elektrik ark ocaklı tesislerde hissedilecek. Yüksek fırınlarda kömür kullanıldığı için doğal gazdaki kesintiden etkilenmeyecekleri bildiriliyor.