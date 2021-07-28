BMS ihracat portföyüne ABD’yi ekledi

Çarşamba, 28 Temmuz 2021 11:25:44 (GMT+3) | İstanbul

BMS Çelik Hasır Sanayi Ve Ticaret A.Ş., ABD merkezli Intermetal-International Metal LLC ile 150 ton çelik hasır için 160.732$ değerinde anlaşma imzaladığını açıkladı. Buna göre, sevkiyat bu yıl Ağustos ayında gerçekleşecek. Bu anlaşmayla şirket portföyündeki ihracat pazarlarına ABD’yi ekledi.

BMS yıllık 120.000 mt çelik hasır ve 120.000 mt soğuk çekme çubuk üretme kapasitesine sahip. Şirket, ABD, Yunanistan, Kıbrıs, Libya, Irak, Nijerya, Kuzey Yemen, Almanya, Rusya, Jamaika, Suriye, Arnavutluk, İsrail, Hırvatistan ve Afrika’ya yaptığı ihracatla Türkiye’nin çelik hasır ihracatının %30’unu gerçekleştiriyor.