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BlueScope ABD'deki North Star tesisini genişletme çalışmalarını hızlandırıyor

Perşembe, 23 Şubat 2023 10:44:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı çelik üreticisi BlueScope Steel ABD’de bulunan North Star tesisinde gerçekleştirdiği genişletme projesini hızlandırdığını açıkladı. Çalışmaların 2022 yılının Ağustos ayından itibaren 18 aylık bir süre boyunca devam etmesi bekleniyor.

Tam kapasiteye ulaştığında North Star tesisi ABD’nin toplam yıllık yassı mamul üretim üretiminin yaklaşık %5’ini gerçekleştirecek.

Şirket büyük ölçekli altyapı yatırımı ihtiyacı ve yenilenebilir enerji sistemlerinin geliştirilmesi nedeniyle çelik talebinin arttığını belirtti.


Etiketler: Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi BlueScope 

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