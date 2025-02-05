Blastr Green Steel ultra düşük karbonlu çelik değer zincirini geliştirmek için yeni finansman ortakları buldu

Karbonsuz çelik üretimi üzerine projeler yürüten Norveçli Blastr Green Steel, Finlandiya’nın Inkoo kentinde kurulacak olan çelik tesisiyle Avrupa’da entegre ultra düşük karbonlu çelik değer zincirinin gelişimini ilerletmek üzere yürüttüğü ikinci stratejik ortak finansman turunu tamamladığını açıkladı. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 2,5 milyon mt olacak.

Ortak finansman turunda Blastr’ın üç kurucu yatırımcısı Cargill, Tesi ve Vanir Green Industries ile üç yeni yatırımcı Aurora Infrastructure, Onvest Oy ve Security Trading Oy yer aldı. Finansmandan elde edilecek gelir, Blastr’ın Inkoo’da kurulacak çelik tesisiyle değer zincirini ve şirketin yıllık altı milyon mt doğrudan indirgenmiş pelet üretim kapasitesine sahip pelet tesisini geliştirmek için kullanılacak.