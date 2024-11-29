Blastr Green Steel INTERFER Edelstahl’a ultra düşük karbonlu çelik tedarik edecek

Karbonsuz çelik üretimi üzerine projeler yürüten Norveçli Blastr Green Steel, yıllık 150.000 mt ultra düşük karbonlu sıcak rulo sac kalite çelik tedarik etmek üzere Almanya merkezli çelik distribütörü INTERFER Edelstahl Group ile mutabakat anlaşması imzaladı.

Söz konusu ürünlerin teslimatı 2029 yılının sonunda başlayacak. Şirketler 2025 yılının başında bağlayıcı bir anlaşmaya yönelik görüşmeyi planlıyor.

Bu anlaşma yakın zamanda imzalanan ikinci alım anlaşması oldu. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz ay şirket yıllık 100.000 mt ultra düşük karbonlu çelik tedarik etmek üzere Avrupa merkezli çelik işleme ve distribütörlük şirketi Knauf Interfer ile anlaşma imzalamıştı. Anlaşmalar, Blastr’ın Finlandiya’nın Inkoo kentinde inşa etmekte olduğu yeşil çelik tesisinin planlanan kapasitesinin toplam %10’una karşılık geliyor.