BIR: Dünya genelinde hurda tüketimi %10,5 düştü

Salı, 20 Ekim 2020 12:06:51 (GMT+3) | Brescia

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) tarafından en son yayımlanan “Dünya Çelik Geri Dönüşümü İstatistikleri” raporuna göre, bu yılın Ocak-Haziran döneminde başlıca ülkeler ve bölgelerin toplam hurda tüketimi, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 243,54 milyon mt’a kıyasla %10,5 düşüşle 209,83 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Tüm ülkeler ve bölgelerde yıllık bazda düşüş görüldü.

Bu yılın ilk yarısında Çin’in ham çelik üretimi için kullandığı hurda tüketimi, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 101,13 milyon mt’a göre %7,3 düşerek 93,75 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Buna rağmen, Çin’in bu yılın ikinci çeyreğindeki hurda tüketimi, ilk çeyrekte kaydedilen 41,53 milyon mt’a kıyasla %25,7 artışla 52,22 milyon mt oldu. Bu rakamlar, Çin’in yılın ilk yarısında en çok hurda tüketen ülke konumunda kaldığını doğruluyor. BIR’a göre, Çin elektrik ark ocağı kapasitesini artırıyor ve önümüzdeki on yılda Çin’in hurda arzı hızla artacak.

BIR’a göre, yılın ilk yarısında AB-28’in hurda tüketimi %13,3 düşüşle 39,81 milyon mt, ABD’nin hurda tüketimi %18,9 düşüşle 20,2 milyon mt, Rusya’nın hurda tüketimi %7,3 düşüşle 13,55 milyon mt oldu. Türkiye’nin hurda tüketimi ise %4,3 düşüşle 13,66 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye’de hurdayla yapılan elektrik ark ocağı üretimi %4,3 azalarak 11,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi ve bu düşüş ülkenin ham çelik üretimindeki %4,1’lik düşüşten biraz daha fazlaydı. Yine de Türkiye, bu yılın ilk yarısında yurt dışından %7,8 artışla toplam 9,01 milyon mt alım yaparak dünya genelinde en çok hurda ithalatı yapan ülke oldu.

Aynı zamanda, AB-28 yıllık %10,7 düşüşle 9,78 milyon mt ile hurda ihracatında başı çekmeye devam etti. En büyük AB-28 ihracatçısı, yıllık %25,2 düşüşle 2,50 milyon mt hurda ihracatı yapan İngiltere oldu. Aynı zamanda, ABD’nin hurda ihracatı %2,3 düşüşle 8,40 milyon mt olurken, Japonya’nın hurda ihracatı ise %38,2 artışla 4,88 milyon mt seviyesinde kaydedildi.