BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi Eylül çeyreğinde arttı, Aralık çeyreğinde düşmesi bekleniyor

Salı, 20 Ekim 2020 14:38:18 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Billiton, 30 Eylül’de sona eren 2020-21 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Söz konusu dönemde, şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda %8 artışla ve bir önceki çeyreğe kıyasla %1 düşüşle 66 milyon mt seviyesinde yer aldı. Batı Avustralya bölgesi yüksek seviyelerde üretim yaparak Jimblebar’da rekor seviyeye ulaşıldığını ve tedarik zincirinde güçlü performans sergilendiğini gösterdi. Aralık çeyreğinde ise demir cevheri üretiminin, Maden Alanı C ve South Flank projelerini birbirine bağlayan çalışmalardan ve bakım çalışmalarından olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

BHP Billiton, 2020 yılının Eylül çeyreğinde yapılması planlanan bakım çalışmalarının tamamlanması sayesinde 2020-21 mali yılında, 244-253 milyon mt demir cevheri üretimi yapmayı bekliyor.

2020-2021 mali yılının tamamında, BHP Billiton’ın metalürjik kömür üretimi bir önceki yıla göre %4 artış göstererek 10 milyon mt olsa da, şirket Çin’in kömür ithalatına getirdiği kısıtlamaların üretimi üzerinde bir etkisi olup olmayacağını izliyor. Şirketin 2020-21 mali yılına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahmini ise bir önceki tahmine kıyasla değişmeyerek 40-44 milyon mt arasında yer alıyor.