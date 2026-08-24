Baz Galvaniz İzmir'de statik toz boya tesisini devreye aldı

Baz Galvaniz, sanayi kuruluşlarının statik toz boya ihtiyaçlarına yüksek kalite standartlarında çözüm sunmak amacıyla İzmir'de kurduğu yeni tesisini devreye aldığını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre 6.500 m² kapalı alana sahip tesis günlük 35 ton üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Baz Galvaniz, yüksek kapasitesi sayesinde hem seri üretim yapan işletmelere hem de özel projelere uygun çözümler sunmayı hedefliyor.

Yeni tesiste İsviçre Gema marka boyama hattı kullanılıyor. Baz Galvaniz, modern ekipmanları ve kontrollü üretim süreçleriyle homojen boya dağılımı, yüksek yüzey kalitesi, dayanıklı ve estetik kaplama, süreç kontrolü ve seri üretime uygun kapasite sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Tesis bünyesinde ayrıca laboratuvar, Ar-Ge ve kalite kontrol altyapısı bulunuyor. Şirket, üretim sürecinin her aşamasında kaliteli işçilik, doğru uygulama, süreç kontrolü ve zamanında teslimat ilkelerini ön planda tuttuğunu ifade etti.

Şirketin yeni tesisinde makine ve makine parçaları, elektrik panoları ve kabinler, raf ve depo sistemleri, metal mobilyalar, endüstriyel metal parçalar, metal konstrüksiyonlar ile çeşitli sac ve metal imalatlara yönelik statik toz boya uygulamaları gerçekleştiriliyor. Ürün ve proje ihtiyaçlarına göre uygun boya ve uygulama süreçleri konusunda müşterilerine çözüm sunduğunu belirten şirket, talep doğrultusunda ürün ve parçalar üzerinde numune ve deneme çalışmaları da gerçekleştirebiliyor. Tesiste ayrıca 500 saatlik tuz testi imkânı bulunuyor.

Baz Galvaniz, yeni tesisiyle birlikte başta Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye genelindeki sanayi kuruluşlarıyla uzun vadeli iş birlikleri kurmayı hedefliyor. Şirket, müşterilerin yoğun dönemlerinde kapasite desteği sağlamayı, mevcut tedarikçilere alternatif oluşturmayı ve yeni projelerde çözüm ortağı olarak faaliyet göstermeyi amaçladığını belirtti.