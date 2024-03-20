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Baosteel Zhanjiang Steel karbonsuz yüksek kaliteli sac tesisi için 5,2 milyar RMB yatırım yapacak

Çarşamba, 20 Mart 2024 13:43:06 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Zhanjiang Ekoloji ve Çevre Koruma Bürosu, Çinli çelik üreticisi Baosteel Zhanjiang Iron and Steel’in (Baosteel Zhanjiang Steel) karbonsuz yüksek kaliteli sac tesisi için yaptığı çevresel etki değerlendirme belgesini onaylamak üzere olduğunu açıkladı. Belgeye göre Baosteel Zhanjiang Steel bahsi geçen proje için 5,2 milyar RMB (730 milyon $) yatırım yapmayı planlıyor.

Yeni tesis, şirketin halihazırdaki tesisinin güneybatı kısmında bulunup elektrik ark ocaklı sürekli döküm hattı ve limanlardan oluşacak. Projenin şirketin çelik üretim kapasitesini 1,8 milyon mt artırması bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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