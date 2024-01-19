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Baosteel Zhanjiang Guangdong doğrudan indirgeme tesisinde üretime başladı

Cuma, 19 Ocak 2024 12:00:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Çinli Baowu Group’a bağlı çelik üreticisi Baosteel Zhanjiang Iron & Steel, Guangdong eyaletinde yer alan tesisinde doğrudan indirgenmiş demir üretimine başladı.

Tenova ve Danieli iş birliği ile geliştirilen Energiron teknolojisinden faydalanan ve doğal gaz, kok fırını gazı ve hidrojen kullanan tesis yıllık 1 milyon mt üretim kapasitesine sahip. Tesis, dünyada hidrojen kullanan en büyük tesis olma özelliğini taşıyor. Bununla birlikte Çin’deki en güçlü reaktöre sahip. 

Guangdong’taki tesis de dahil olmak üzere Energiron teknolojisi kullanan tüm doğrudan indirgeme tesisleri, hidrojen kullanımı sayesinde karbon salımını azaltma ve indirgeme sürecinde ortaya çıkan karbonu yakalama özelliği taşıyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Baosteel  

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