Primetals Baosteel’de uzun mamul tesisi kurdu

İngiltere merkezli çelik üreticisi Primetals Technologies, Çin merkezli Baoshan Iron and Steel’de (Baosteel) filmaşin ve kangal haddehanelerinin kurulumunu tamamladı.

Baosteel’in 1998’den beri sıfırdan kurduğu ilk uzun mamul haddehaneleriyle birlikte şirketin yıllık filmaşin ve çubuk haddeleme kapasitesi toplam 600.000 mt artıp 7,5-29 mm ebatlı filmaşin ve 8-50 mm ebatlı kangal üretimi yapılacak.

Primetals, haddehanelerde uzun mamul haddehanelerinin avantajlarını güçlendiren eDrive teknolojisini kullandı. eDrive, termomekanik haddeleme yaparak yük kapasitesini artırıp uzun süreli maliyetleri düşürmeye olanak sağlıyor.