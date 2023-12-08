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Baosteel, Shandong Steel Rizhao Co.’nun hisselerinin %49’unu almayı planlıyor

Cuma, 08 Aralık 2023 15:23:39 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çinli başlıca çelik üreticisi Baosteel, Çin’in kuzeyindeki pazar payını artırmak ve düzenli bir yatırım geliri sağlamak adına Shandong Steel Rizhao Co. Ltd.’ye 10,7 milyar RMB (1,5 milyar $) yatırım yaparak şirketin hisselerinin %49’unu almayı planladığını duyurdu.

Baosteel’in kurduğu Baowu Group, 2022 yılında toplam 131,84 milyon mt ham çelik üretimi yaparak worldsteel’in verilerine göre yılın en fazla ham çelik üreten şirketi olmuştu. Baowu Group yıllık ham çelik kapasitesini 2025 yılına kadar 200 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor.

Shandong Steel Rizhao Co.’nun toplam varlıkları 2022 yılının sonunda 39,57 milyar RMB seviyesinde kaydedilmiş, şirket 42,2 milyar RMB faaliyet geliri ve 1,7 milyar RMB net kâr elde etmişti.

Bu yıl 30 Eylül tarihi itibarıyla şirketin toplam varlıkları 39,2 milyar RMB seviyesinde yer alıyor. Şirketin faaliyet geliri ve net kârı ise sırasıyla 26,3 milyar RMB ve 528 milyon RMB seviyelerinde kaydedildi.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Baosteel  

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