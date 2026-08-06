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Bangladeş ticaret anlaşması kapsamında Güney Kore çıkışlı çeliğe uygulanan vergileri kaldıracak

Perşembe, 06 Ağustos 2026 13:41:35 (GMT+3)   |   İstanbul

Bangladeş ve Güney Kore, Bangladeş'in Güney Kore çıkışlı sıcak rulo sac ve soğuk rulo saca uyguladığı %5-10 oranındaki ithalat vergilerinin aşamalı olarak kaldırılmasını öngören Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na yönelik müzakereleri tamamladı.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre anlaşma, kentleşme ve sanayileşmenin hız kazanmasının yanı sıra kara yolu, demir yolu, liman, havalimanı ve enerji altyapısına yönelik yatırımların artmasıyla talebin yükselmesinin beklendiği Bangladeş'te Güney Kore çıkışlı çeliğin fiyat rekabetçiliği güç kazanacak.

Anlaşma ayrıca çelik, petrol ürünleri, kimyasal ürünler, elektronik ürünler ve makine için esnek menşe kuralları sunarak üretimde belirli ithal girdileri kullanan uygun nitelikteki Güney Kore ürünlerinin tercihli vergilerden yararlanmasına olanak tanıyacak. Bangladeş, ekskavatör, buldozer ve diğer inşaat makinelerine uyguladığı %1 oranındaki gümrük vergisini de derhal kaldıracak.

Anlaşmanın Güney Koreli şirketlere yalnızca çelik ve ekipman ihracatında değil, Bangladeş'teki büyük altyapı projelerinin tasarım, inşaat ve mühendislik çalışmalarında da yeni fırsatlar sunması bekleniyor. Güney Kore'nin Bangladeş'e çelik ihracatı 2025 yılında yaklaşık 5 milyon $ seviyesinde yer almıştı.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında yıllık yaklaşık %20 artışla 2,37 milyar $ seviyesine ulaştı. Taraflar, anlaşmayı resmen imzalamadan ve kendi iç onay süreçlerini tamamlamadan önce kalan teknik ayrıntıları sonuçlandıracak.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Bangladeş Güney Asya Kota ve Vergiler 

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