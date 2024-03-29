Baltimore köprüsünün çökmesi ABD’nin kömür ihracatını sekteye uğrattı

Cuma, 29 Mart 2024 10:21:28 (GMT+3) | İstanbul

Basında çıkan haberlere göre ABD’de bulunan Baltimore limanından yapılan kömür ihracatı, 26 Mart tarihinde Francis Scott Key Köprüsü’nün çökmesiyle kesintiye uğradı. Söz konusu aksaklık sevkiyat gecikmelerine neden olabilir. Limanın kömür ihracatının 6 hafta süreyle durdurulmasının 2,5 milyon mt’a kadar kömür nakliyesini aksatması bekleniyor.

2023 yılında ABD yaklaşık 74 milyon mt kömür ihraç etti ve Baltimore limanı söz konusu ürün sevkiyatı için en büyük ikinci terminal oldu. Baltimore’un kapalı olması küresel enerji tedarik zincirlerini de tehdit ediyor. Ancak kış aylarının sona ermesiyle kömür sevkiyatındaki gecikmelerin fiyatlarda artışa neden olmayacağı öngörülse de bu durum Avustralya’nın kömür ihracatını ve fiyatlarını olumlu etkileyebilir.