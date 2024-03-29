﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Baltimore köprüsünün çökmesi ABD’nin kömür ihracatını sekteye uğrattı

Cuma, 29 Mart 2024 10:21:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre ABD’de bulunan Baltimore limanından yapılan kömür ihracatı, 26 Mart tarihinde Francis Scott Key Köprüsü’nün çökmesiyle kesintiye uğradı. Söz konusu aksaklık sevkiyat gecikmelerine neden olabilir. Limanın kömür ihracatının 6 hafta süreyle durdurulmasının 2,5 milyon mt’a kadar kömür nakliyesini aksatması bekleniyor.

2023 yılında ABD yaklaşık 74 milyon mt kömür ihraç etti ve Baltimore limanı söz konusu ürün sevkiyatı için en büyük ikinci terminal oldu. Baltimore’un kapalı olması küresel enerji tedarik zincirlerini de tehdit ediyor. Ancak kış aylarının sona ermesiyle kömür sevkiyatındaki gecikmelerin fiyatlarda artışa neden olmayacağı öngörülse de bu durum Avustralya’nın kömür ihracatını ve fiyatlarını olumlu etkileyebilir.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Ticaret 

Benzer Haber ve Analizler

ABD ve Brezilya ticaret engellerini kaldırmak için görüşmeler gerçekleştirdi

08 Kas | Çelik Haberler

ABD ve AB 232. Madde vergileri konusunda anlaşmaya varamadı, yıl sonunda anlaşma hedefleniyor

21 Eki | Çelik Haberler

Meksika ve ABD çelik ticaretini kontrol etme mekanizmasını gözden geçirecek

02 Eki | Çelik Haberler

ABD ve AB çelik ticaretine yönelik anlaşmaya varamazsa karşılıklı vergiler geri dönecek

03 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin dış ticaret açığı Şubat ayında 70,5 milyar $’a çıktı

06 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin dış ticaret açığı Ocak ayında 68,3 milyar $’a çıktı

10 Mar | Çelik Haberler

ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

09 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin dış ticaret açığı Aralık ayında 67,4 milyar $’a çıktı

08 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin dış ticaret açığı Kasım ayında 61,5 milyar $’a geriledi

06 Oca | Çelik Haberler

DTÖ: 232. Madde vergileri küresel ticaret kurallarını ihlal ediyor

12 Ara | Çelik Haberler