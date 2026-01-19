BAE’li Emsteel ve Modon sürdürülebilir çelik çözümleri için stratejik mutabakat anlaşması imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki en büyük çelik üreticisi Emsteel, yerel şirket Modon ile gelecekteki projelere yönelik çelik çözümleri alanında olası iş birliğini değerlendirmek üzere stratejik bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

İnovasyon ve sürdürülebilirlik odağı

Anlaşma kapsamında tarafların potansiyel iş birliği; yenilikçi, yüksek verimli ve sürdürülebilir çelik malzemelerin değerlendirilmesine odaklanacak. Amaç, planlanan projelerde verimliliği, performansı ve uzun vadeli değeri desteklemek olarak ifade edildi.

Şirketler, mutabakat kapsamında belirli bir takvim ya da somut proje açıklamazken, anlaşmanın keşif amaçlı iş birliği ve olası çelik uygulamalarının teknik değerlendirilmesine yönelik olduğunu belirtti.