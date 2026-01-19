 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > BAE’li...

BAE’li Emsteel ve Modon sürdürülebilir çelik çözümleri için stratejik mutabakat anlaşması imzaladı

Pazartesi, 19 Ocak 2026 10:33:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki en büyük çelik üreticisi Emsteel, yerel şirket Modon ile gelecekteki projelere yönelik çelik çözümleri alanında olası iş birliğini değerlendirmek üzere stratejik bir mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

İnovasyon ve sürdürülebilirlik odağı

Anlaşma kapsamında tarafların potansiyel iş birliği; yenilikçi, yüksek verimli ve sürdürülebilir çelik malzemelerin değerlendirilmesine odaklanacak. Amaç, planlanan projelerde verimliliği, performansı ve uzun vadeli değeri desteklemek olarak ifade edildi.

Şirketler, mutabakat kapsamında belirli bir takvim ya da somut proje açıklamazken, anlaşmanın keşif amaçlı iş birliği ve olası çelik uygulamalarının teknik değerlendirilmesine yönelik olduğunu belirtti.


Etiketler: BAE Orta Doğu Çelik Üretimi EMSTEEL 

Benzer Haber ve Analizler

Emsteel çelik üretiminden kaynaklanan emisyonları azaltmak için nükleer enerji kullanıyor

26 Ara | Çelik Haberler

BAE’de Ocak ayı için inşaat demiri fiyatları güçlü yerel talep sayesinde artış kaydetti

25 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Emsteel İngiltere altyapı sektörüne düşük emisyonlu çelik tedarik etti

18 Ara | Çelik Haberler

Emsteel yeşil çelik stratejisini desteklemek için ADNOC ile 20 yıllık doğal gaz tedarik anlaşması imzaladı

27 Kas | Çelik Haberler

Emsteel Aralık üretimli uzun mamul fiyatlarında değişiklik yapmadı

24 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük

Emsteel filmaşin hattı yatırımı ve bölgesel endüstriyel iş birliğini kapsayan üç stratejik anlaşma imzaladı

18 Kas | Çelik Haberler

BAE’de perakende inşaat demiri fiyatları Emsteel’in fiyat artışı ve talepteki iyileşmeyle yükseldi

28 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

BAE’de Ağustos üretimli perakende inşaat demiri fiyatları piyasa koşullarının dengelenmesiyle yatay

31 Tem | Uzun Ürünler ve Kütük

Kocaer Çelik: 2026’nın, 2025’e kıyasla daha dengeli ve öngörülebilir bir yıl olabileceğini değerlendiriyoruz

19 Oca | Röportaj

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 19 Ocak 2026

19 Oca | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis