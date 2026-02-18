 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Emsteel...

Emsteel ve Oldendorff beş yıllık navlun sözleşmesi imzaladı

Çarşamba, 18 Şubat 2026 14:21:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi Emsteel, çelik üretimine yönelik hammadde ithal etmek amacıyla Almanya merkezli Oldendorff Carriers ile uzun vadeli navlun sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Beş yıllık sözleşme kapsamında Oldendorff’un, Emsteel’in operasyonları için güvenli, kesintisiz ve verimli deniz taşımacılığı hizmetleri sunmaya devam edeceği bildirildi.

Yıllık 5,2 milyon mt pelet taşınacak

Yaklaşık 600 milyon AED (163,38 milyon $) değerindeki sözleşmeyle birlikte iki şirket arasındaki 20 yılı aşan iş birliğinin devam edeceği, aynı zamanda Emsteel’in hem endüstriyel büyümesinin hem de tedarik zincirinin istikrarının destekleneceği vurgulandı.

Oldendorff’un, Emsteel için farklı kaynaklardan yıllık yaklaşık 5,2 milyon mt pelet taşıyarak şirket ile tedarikçileri arasında lojistik bağlantı kuracağı dile getirildi.


Etiketler: Pelet Hammaddeler BAE Orta Doğu Çelik Üretimi EMSTEEL 

Benzer Haber ve Analizler

Metinvest yıllık doğrudan indirgenmiş pelet üretimini 4 milyon mt’a çıkaracak

13 Şub | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları Çin’deki tatil öncesinde büyük tonajlı bağlantıya rağmen düştü

13 Şub | Hurda ve Hammadde

Pelet üreticisi KIOCL Limited 2025-26 mali yılının üçüncü çeyreğinde kâra geçti

13 Şub | Çelik Haberler

Brezilya’nın demir cevheri ihracatı 2026’nın Ocak ayında düşüş kaydetti

12 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları talepteki mevsimsel zayıflık sebebiyle değişmedi

11 Şub | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları, alıcıların temkinli davranmasıyla büyük tonajlı bağlantılarda bile geriledi

06 Şub | Hurda ve Hammadde

Binding Solutions ve Mitsui soğuk aglomerat pelet teknolojisini ilerletmek üzere mutabakat anlaşması imzaladı

04 Şub | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları haftalık bazda biraz gevşedi

04 Şub | Hurda ve Hammadde

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları yüksek kaliteler için yapılan sınırlı sayıda bağlantıyla toparlandı

30 Oca | Hurda ve Hammadde

Samarco 2025 yılı için faaliyet sonuçlarını açıkladı

30 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis