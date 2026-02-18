Emsteel ve Oldendorff beş yıllık navlun sözleşmesi imzaladı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi Emsteel, çelik üretimine yönelik hammadde ithal etmek amacıyla Almanya merkezli Oldendorff Carriers ile uzun vadeli navlun sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Beş yıllık sözleşme kapsamında Oldendorff’un, Emsteel’in operasyonları için güvenli, kesintisiz ve verimli deniz taşımacılığı hizmetleri sunmaya devam edeceği bildirildi.

Yıllık 5,2 milyon mt pelet taşınacak

Yaklaşık 600 milyon AED (163,38 milyon $) değerindeki sözleşmeyle birlikte iki şirket arasındaki 20 yılı aşan iş birliğinin devam edeceği, aynı zamanda Emsteel’in hem endüstriyel büyümesinin hem de tedarik zincirinin istikrarının destekleneceği vurgulandı.

Oldendorff’un, Emsteel için farklı kaynaklardan yıllık yaklaşık 5,2 milyon mt pelet taşıyarak şirket ile tedarikçileri arasında lojistik bağlantı kuracağı dile getirildi.