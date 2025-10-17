BAE, Çin'den ithal kalın çelik profile antidamping soruşturması başlattı

10 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal demir ve çelikten kalın profile ilişkin antidamping soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturma, yerel kalın profil üreticisi Emirates Steel Industries’in başvurusu üzerine başlatıldı.

Emirates Steel başvurusunda Çinli ihracatçıların kalın çelik profili BAE’ye normal değerlerin altında ve dampingli fiyatlarla sattığını ifade etti. Ayrıca söz konusu dampingli ürünlerin ithalatının BAE iç piyasasına fiyat, kâr, nakit akışı ve yatırımda düşüşün yanı sıra pazar payı kaybı gibi önemli zararlar verdiği iddia ediliyor. Soruşturma, 721631, 721632, 721633 ve 722870 kodları altında kayıtlı bulunan kalın çelik profiller olan U, I ve H profiller ile alaşımlı çelikten köşebentleri kapsıyor. Söz konusu ürünler BAE ekonomisinin başlıca sektörleri olan inşaat ve yapısal uygulamalarda kullanılıyor.

Henüz nihai bir karara varılmamış olsa da piyasa oyuncuları soruşturmanın yerel üreticilerin artan baskısıyla açıldığını düşünüyor. Özellikle Çinli tedarikçiler olmak üzere yabancı tedarikçiler, büyüyen BAE pazarında güçlü bir potansiyel görürken, yerel üreticiler düşük fiyatlı ithalatın artmasından endişe duyuyor. Bu nedenle soruşturma, yerel sektörün baskısına bir yanıt olarak görülüyor.

Ancak birçok BAE’li tüccar ve ithalatçı, ülkenin geleneksel olarak açık pazarlara ve adil rekabete odaklanan ticaret yanlısı bir tutum sergilediğini belirtiyor. Soruşturma haklı endişeleri yansıtsa da BAE, serbest ticaret ve uluslararası iş birliği için bölgesel bir merkez olma rolüyle sektörel korumayı dengelemeye çalıştığı için soruşturmanın nihai sonucu belirsizliğini koruyor.