 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > BAE,...

BAE, Çin'den ithal kalın çelik profile antidamping soruşturması başlattı

Cuma, 17 Ekim 2025 16:33:02 (GMT+3)   |   İstanbul

10 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal demir ve çelikten kalın profile ilişkin antidamping soruşturması başlattığını açıkladı. Soruşturma, yerel kalın profil üreticisi Emirates Steel Industries’in başvurusu üzerine başlatıldı.

Emirates Steel başvurusunda Çinli ihracatçıların kalın çelik profili BAE’ye normal değerlerin altında ve dampingli fiyatlarla sattığını ifade etti. Ayrıca söz konusu dampingli ürünlerin ithalatının BAE iç piyasasına fiyat, kâr, nakit akışı ve yatırımda düşüşün yanı sıra pazar payı kaybı gibi önemli zararlar verdiği iddia ediliyor. Soruşturma, 721631, 721632, 721633 ve 722870 kodları altında kayıtlı bulunan kalın çelik profiller olan U, I ve H profiller ile alaşımlı çelikten köşebentleri kapsıyor. Söz konusu ürünler BAE ekonomisinin başlıca sektörleri olan inşaat ve yapısal uygulamalarda kullanılıyor.

Henüz nihai bir karara varılmamış olsa da piyasa oyuncuları soruşturmanın yerel üreticilerin artan baskısıyla açıldığını düşünüyor. Özellikle Çinli tedarikçiler olmak üzere yabancı tedarikçiler, büyüyen BAE pazarında güçlü bir potansiyel görürken, yerel üreticiler düşük fiyatlı ithalatın artmasından endişe duyuyor. Bu nedenle soruşturma, yerel sektörün baskısına bir yanıt olarak görülüyor.

Ancak birçok BAE’li tüccar ve ithalatçı, ülkenin geleneksel olarak açık pazarlara ve adil rekabete odaklanan ticaret yanlısı bir tutum sergilediğini belirtiyor. Soruşturma haklı endişeleri yansıtsa da BAE, serbest ticaret ve uluslararası iş birliği için bölgesel bir merkez olma rolüyle sektörel korumayı dengelemeye çalıştığı için soruşturmanın nihai sonucu belirsizliğini koruyor.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler BAE Orta Doğu Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 42. Hafta, 2025

14 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

AB yeni koruma sistemi için kota tonajlarını açıkladı

08 Eki | Çelik Haberler

Kardemir 2025’in dördüncü çeyreği için satış miktarlarını açıkladı

07 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’nin AB sıcak rulo sac ve inşaat demiri ithalat kotası kullanımı dördüncü çeyrekte hız kazandı

06 Eki | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 40. Hafta, 2025

30 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

ABD’nin ağır profil ihracatı 2025’in Temmuz ayında %18,6 yükseldi

25 Eyl | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 39. Hafta, 2025

23 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Işık Çelik: Yeni üretim tesisimizle üretim kapasitemizi üç katına çıkardık

23 Eyl | Röportaj

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ağustos ayında %3,4 düşüş kaydetti

23 Eyl | Çelik Haberler

İzmir Demir Çelik: Son çeyrekte mevcut sakin görünümün büyük ölçüde sürmesini bekliyoruz

22 Eyl | Röportaj

Pazaryeri Teklifleri

NPU Profil
Genişlik:  40 - 200 mm
DIN 17100, ASTM A36, S235 JR, S275 JR, RST 44-2
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
NPI Profil
Genişlik:  40 - 200 mm
DIN 17100, ASTM A36, S235 JR, S275 JR, RST 44-2
KAPTAN DEMIR CELIK ENDUSTRISI VE TIC AS
Teklifi Gör
Oval Profil
Kalınlık:  1,2 mm
Kenar Uzunluğu1:  15 mm
Kenar Uzunluğu2:  30 mm
ABC SAC METAL A.Ş
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis