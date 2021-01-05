AZZ Inc. Wisconsin merkezli galvanizli üreticisini satın aldı

Salı, 05 Ocak 2021 17:07:41 (GMT+3) | San Diego

Küresel bir metal kaplama çözümleri, kaynak çözümleri, özel elektrikli ekipman ve yüksek mühendislik hizmetleri sağlayıcısı olan AZZ Inc., Milwaukee, Wisconsin merkezli özel bir galvanizleme ve çinko elektro kaplama şirketi olan Acme Galvanizing Inc.’i satın aldığını duyurdu.

Satın alımın şartları açıklanmadı. AZZ, devralımla birlikte gelirlerin ilk iki yıl içinde artacağını tahmin ediyor.

Satın alma yoluyla AZZ, bünyesine, Wisconsin, Milwaukee'de bulunan kapsamlı bir müşteri tabanına sahip, köklü, başarılı bir metal kaplama operasyonunu eklemiş oldu.

AZZ, ileride, yeni tesisi AZZ Galvanizleme ve Kaplama - Milwaukee adı altında işletmeyi ve AZZ'nin Ortabatı’daki müşterileri destekleme kapasitesini daha da genişletmeyi planlıyor.

Yeni metal kaplama tesisi, AZZ'nin mevcut galvanizleme tesisleri ağına entegre edilecek ve Kuzey Amerika'daki toplam 40 tesise ulaşacak.