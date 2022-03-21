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Azovstal tesisi Rusya’nın Mariupol’a saldırmasıyla ciddi zarar gördü

Pazartesi, 21 Mart 2022 14:42:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukraynalı milletvekili Lesia Volodymyrivna Vasylenko, Ukraynalı maden ve çelik üretim grubu Metinvest’in bağlı kuruluşu Azovstal’ın Rusya’nın Mariupol’a gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle büyük ölçüde zarar gördüğünü ifade etti. Milletvekili ülke için ekonomik kayıpların çok büyük olduğunu ve çevrenin harap olduğunu belirtti.

Azovstal’ın Genel Müdürü Enver Tskitishvili işletmeyi yeniden inşa edip canlandıracaklarını belirtti.

24 Şubat tarihinde Rusya’nın Ukrayna’yı işgali başladığında, tesis hasar alması durumunda çevreye verilecek zararı azaltmak için kok fırınında, geri kazanım ve desülfürizasyon biriminde, yüksek fırınında, bazik oksijen fırınında, levha tesisinde, ray ve yapısal çelik tesisinde, kireç fırınında ve cüruf işleme hattında üretime ara vermeye karar vermişti.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre Azovstal tesisi 1941 yılında tamamen durmuş, ardından 1943 yılının Eylül ayında tesis o zamanın en yeni teknolojisiyle yeniden devreye alınmıştı.

Tesisin yıllık ham çelik üretim kapasitesi 5,3 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: ham çelik  Ukrayna  BDT  çelik üretimi  Azovstal 

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