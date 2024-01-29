Avustralyalı Mineral Resources’un demir cevheri üretimi Aralık çeyreğinde azaldı

Pazartesi, 29 Ocak 2024 14:37:32 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli başlıca madencilik hizmetleri ve işleme şirketi Mineral Resources Limited (MinRes) 2024-2025 mali yılının 31 Aralık tarihinde sona eren ikinci çeyreğine ilişkin operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Aralık çeyreğinde şirketin toplam demir cevheri üretimi çeyreklik bazda %7,5 ve yıllık %19,3 düşüşle 4,45 milyon seviyesine geriledi. MinRes aynı zamanda en büyük demir cevheri projelerinden biri olan ve inşası süren Onslow Iron projesinden ilk sevkiyatın bu yılın Haziran ayında gerçekleştirileceğini belirtti.

Aynı çeyrekte toplam demir cevheri satışları çeyreklik bazda %22,6 ve yıllık %16,1 artışla 4,81 milyon ıslak mt (wmt) seviyesinde kaydedildi.