Avustralyalı Mineral Resources Baowu Group’a ilk demir cevheri sevkiyatını yakında gerçekleştirecek

Salı, 28 Mayıs 2024 12:12:34 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya merkezli başlıca madencilik hizmetleri ve işleme şirketi Mineral Resources Limited (MinRes), Onslow Iron projesinden ilk demir cevheri sevkiyatının Ashburton limanına planlanandan önce teslim edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 113.000 ıslak metrik ton (wmt) demir cevherinin şu an dökme yük gemisine yüklendiği ve yakın zaman içerisinde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çinli Baowu Steel Group’a teslim edilmek üzere yola çıkacağı ifade edildi.

MinRes İdari Yöneticisi Chris Ellison, “10 yılı aşkın bir süreliğine atıl duran projeye 2021 yılında MinRes olarak yeni bir soluk getirdik ve üç yıldan kısa bir süre içerisinde ilk teslimatımızı planlanandan önce, bütçeyi aşmadan gerçekleştirdik,” açıklamasını yaptı.

Ömrü 30 yıl üzerinde yer alan Onslow projesi yıllık 35 milyon wmt demir cevheri sevk edecek.