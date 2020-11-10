Avustralya merkez bankası demir cevheri ihracatının güçlü kalmasını bekliyor

Salı, 10 Kasım 2020 15:34:10 (GMT+3) | İstanbul

Avustralya’nın merkez bankası Reserve Bank of Australia (RBA), önümüzdeki yıl, Avustralya’nın demir cevheri ihracatının Çin’in güçlü talebi ve Brezilya’daki uzun süren aksaklıklar nedeniyle güçlü kalması beklenirken, kömüre yönelik zayıf küresel talep nedeniyle kömür ihracatının azalmasının beklendiğini belirtti.

Haziran çeyreğinde demir cevheri ihracat hacimleri arttı ve rekor seviyeye ulaştı; üreticiler yüksek demir cevheri fiyatlarından yararlanmak istedi. Buna karşılık, kömür ihracatı, zayıflayan küresel kömür talebi ve düşük fiyatlardan dolayı azalan üretim nedeniyle son aylarda daha da düştü.

Gösterge demir cevheri fiyatları, bir önceki Ağustos ayı açıklamasından bu yana yüksek seviyede yer almaya devam etti ve Eylül ayının başında 2014 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine ulaştı. Çin’de devam eden güçlü çelik üretimi, demir cevheri fiyatlarını destekledi. Fiyatlar Çin limanlarındaki yoğunluk ile desteklense de son zamanlarda bu yoğunluğun biraz hafiflediği görüldü. Brezilya’dan yapılan demir cevheri tedariki, yılın başında meydana gelen çeşitli aksaklıkların ardından arttı ve bu da, son zamanlarda fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı azalttı.

RBA’ya göre, kömür fiyatları bu yıl önemli ölçüde düştü. Koklaşabilir taş kömürü fiyatları en düşük seviyelere ulaşmak üzere. Son zamanlarda bazı Çinli kamu kuruluşlarına ve çelik üreticilerine Avustralya’dan kömür ithalatını durdurmaları talimatı verildiği yönündeki haberler, deniz yoluyla taşınan kömüre yönelik talep görünümüne ilişkin belirsizliğin artmasına neden oldu. Bazı analistler, Avustralya’da yağışların artması yönündeki endişelerin de koklaşabilir taş kömürü fiyatlarını desteklediğini öne sürdü. Artan yağışlar önümüzdeki aylarda arzı kesintiye uğratacak.