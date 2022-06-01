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Avustralyalı CBA demir cevheri fiyatlarının düşmesini, koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının artmasını bekliyor

Çarşamba, 01 Haziran 2022 17:27:11 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre Avustralya bankası Commonwealth Bank of Australia (CBA) pandemi, Çin’deki düşük emtia talebi ve savaş nedeniyle demir cevheri ile koklaşabilir taş kömürü fiyatlarına yönelik uzun vadeli tahminlerini revize etti.

CBA demir cevheri fiyatlarının Eylül ayının sonunda 120$/mt, yıl sonunda ise 100$/mt seviyelerine düşmesini bekliyor. Tahminin aşağı yönlü revize edilmesi, Çin’in bu yıl üretimini azaltarak 2021 yılında kaydedilen seviyelerin altında tutmayı planlamasından kaynaklanıyor. Banka, 2023 yılında demir cevheri fiyatlarının %20 düşerek 80$/mt seviyesine gerileyeceğini ve 2025 yılına kadar da bu seviyede seyredeceğini tahmin ediyor. Fiyatlar şu anda yaklaşık 135$/mt seviyesinde yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında demir cevheri fiyatları yaklaşık 200 $/mt’a ulaşırken, Kasım ayında fiyatlar 92$/mt seviyesine gerilemişti.

Buna ek olarak banka koklaşabilir taş kömürü fiyat tahminini de revize etti. CBA koklaşabilir taş kömürü üretimine yönelik yatırım olmamasını göz önünde bulundurarak, koklaşabilir taş kömürü fiyatlarının 143$/mt’dan 150 $/mt’a yükselmesini bekliyor. Koklaşabilir taş kömürü fiyatlarındaki artışın sonucunda karbonsuz üretime yönelik çalışmaların hızlanabileceği düşünülüyor.


Etiketler: Demir Cevheri Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Avustralya Okyanusya 

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