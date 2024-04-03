Avustralya demir cevheri ihracat gelirinin 2024-25 mali yılında azalmasını bekliyor

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığının yayımladığı çeyreklik rapora göre Avustralya’nın demir cevheri ihracat gelirinin 2024-2025 mali yılında bir önceki mali yılda kaydedilen 136 milyar A$’dan 107 milyar A$ ve 2028-2029 mali yılında da 83 milyar A$ seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu düşüşte fiyatların azalacağı yönündeki beklentiler rol oynuyor.
2024-2025 mali yılına ilişkin ihracat geliri tahmini, bir önceki raporda kaydedilen 102 milyar A$ tahminine kıyasla yükseltildi.
Demir cevheri fiyatları, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için devreye aldığı politikalar sayesinde son aylarda güçlendi. 2023 yılının ortasında yaklaşık 98$/mt seviyesine düşen fiyatlar, bu yılın Ocak-Şubat döneminde ortalama 125$/mt seviyesinin üzerine çıktı.
Rapora göre demir cevheri fiyatlarının 2029 yılına kadar ortalama yaklaşık 68$/mt seviyesine düşmesi bekleniyor.