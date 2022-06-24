Avrupa Parlamentosu Ukrayna’ya aday ülke statüsü verdi

Cuma, 24 Haziran 2022 15:12:38 (GMT+3) | İstanbul

Dün Brüksel’de gerçekleştirilen AB zirvesinde AB liderleri Ukrayna’ya aday ülke statüsü verildiğini açıkladı.

Rusya’nın işgalinin ardından Ukraynalı yetkililer aday ülke statüsü başvurularını, AB de onay sürecini hızlandırmıştı. Ukrayna’nın tam üye statüsünü kazanması için belirli bir süre gerekmesine rağmen söz konusu gelişmeler, geçtiğimiz yıl ticaretinin %39,5’ini oluşturan ve en büyük ticaret ortağı olan AB ile Ukrayna arasındaki ilişkiler açısından dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret, Derin ve Kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe alındığı 2016 yılından bu yana neredeyse iki kat artarak yaklaşık 52,4 milyar € seviyesinde yer aldı. Ayrıca iki ülke arasındaki sürdürülebilir kalkınma, Ukrayna’nın çelik ihracatını destekliyor. Öte yandan Ukrayna’nın AB’ye slab ihracatı geçtiğimiz yıl 2,12 milyon mt, yassı mamul ihracatı ise 2,23 milyon mt seviyelerinde yer almıştı.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Avrupa Parlamentosu geçici ticaret serbestisini bir yıl geçerli olmak üzere yürürlüğe alarak Ukrayna çıkışlı ürünlere uygulanan antidamping vergilerini ve koruma önlemlerini kaldırmıştı.

Ayrıca aday ülke statüsü verilen ülkeler arasında Moldova da yer alıyor.