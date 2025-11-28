 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vikant...

Vikant Lutsk’ta yeni çelik deposu açtı

Cuma, 28 Kasım 2025 11:24:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Litvanya merkezli çelik tüccarı Vikant, Ukrayna genelindeki dağıtım ağını genişletme stratejisinin bir parçası olarak Lutsk’ta yeni bir çelik deposunu hizmete açtığını açıkladı.

Yeni depo, özellikle Ukrayna’nın batı bölgesinde bulunan Vikant’ın bölgesel varlığını güçlendirerek sac, inşaat demiri, profil, boru ve şirketin ticaretini yaptığı diğer hadde mamullerinin daha hızlı ve güvenilir tedarik edilmesini sağlayacak.

Lutsk’taki yeni depo sayesinde

  • Ülkenin batısındaki inşaat ve sanayi sektörleri için çelik ürünlerine erişim artacak, teslimat süreleri kısalacak ve lojistik maliyetleri azalabilecek,
  • İnşaat şirketlerinden üreticilere ve distribütörlere kadar geniş bir müşteri kitlesi ürünlere daha kolay erişim elde edecek,
  • Vikant, yeniden inşa ve altyapı projelerine yönelik çelik talebinin arttığı bir dönemde pazar konumunu güçlendirme potansiyeli elde edecek.

Etiketler: Ukrayna BDT Ticaret Dağıtım 

Benzer Haber ve Analizler

1 Eylül – 7 Eylül arası yapılan bazı çelik sevkiyatları

13 Eyl | Çelik Haberler

Elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme demir-çelik sektörünün rekabet gücünü olumsuz yönde etkiliyor..Demir ...

10 Eki | Çelik Haberler

1 Eylül – 7 Eylül arası yapılan bazı çelik sevkiyatları

13 Eyl | Çelik Haberler

Elektrik tarifelerindeki yeni düzenleme demir-çelik sektörünün rekabet gücünü olumsuz yönde etkiliyor..Demir ...

10 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis