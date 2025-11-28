Vikant Lutsk’ta yeni çelik deposu açtı

Yeni depo, özellikle Ukrayna’nın batı bölgesinde bulunan Vikant’ın bölgesel varlığını güçlendirerek sac, inşaat demiri, profil, boru ve şirketin ticaretini yaptığı diğer hadde mamullerinin daha hızlı ve güvenilir tedarik edilmesini sağlayacak.

Lutsk’taki yeni depo sayesinde

Ülkenin batısındaki inşaat ve sanayi sektörleri için çelik ürünlerine erişim artacak, teslimat süreleri kısalacak ve lojistik maliyetleri azalabilecek,

İnşaat şirketlerinden üreticilere ve distribütörlere kadar geniş bir müşteri kitlesi ürünlere daha kolay erişim elde edecek,