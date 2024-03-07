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Avrupa Komisyonu Ukrayna ile taşımacılık anlaşmasını uzatmak istiyor

Perşembe, 07 Mart 2024 15:20:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu, savaş nedeniyle geleneksel nakliye yollarında görülen aksaklıklar karşısında Avrupa Konseyi’ne Ukrayna ve Moldova ile yapılan karayolu taşımacılığı anlaşmalarının en az 2025 yılının sonuna kadar uzatılmasını teklif etti. Komisyon ayrıca Ukrayna ile arasındaki anlaşmayı da güncelledi. 2022 yılının Haziran ayında imzalanan ve daha sonra 2024 yılı Haziran ayının sonuna kadar uzatılan anlaşmaların süresinin yeniden uzatılması ve güncellemeler tedarik zincirlerinin sürdürülmesine katkı sağlayacak.

Kapsamı aynı kalacak olsa da komisyon söz konusu anlaşmanın AB’ye üye devletler tarafından uygulanmasını kolaylaştırmak için güncellemeler öneriyor. Bu güncellemeler karşılıklı faydalardan ödün vermeden anlaşmayı güçlendirecek. Anlaşma tarafların karşılıklı ihracatında güçlü bir artışa olanak tanıyor.


Etiketler: Avrupa Birliği Ticaret 

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