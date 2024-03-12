Süveyş Kanalı krizi Avrupa’da navlun oranlarını %150 artırdı

Salı, 12 Mart 2024 11:39:43 (GMT+3) | Brescia

İtalyan hurda, hammadde ve çelik distribütörleri birliği Assofermet, Süveyş Kanalı’ndan geçen çeliğe yönelik navlunun krizin başından bu yana %150 arttığını bildirdi.

Başlıca rota olarak Kızıldeniz’i kullanan konteyner gemilerinin ortalama navlun maliyeti 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 1.200$/TEU’dan neredeyse 3.000$/TEU’ya yükseldi. En yüksek oran Ocak ayı sonunda 5.300$/TEU olarak kaydedildi.

Söz konusu artış hakkında yorum yapan Assofermet Acciai’nin Teknik Komite Üyesi Gian Pietro Alberti, “Durum hala oldukça değişken ve öngörülemez. Navlun oranlarındaki ani değişimlerin devam etmesi fiyatlardaki değişiklikleri tahmin etmeyi imkansız hale getiriyor,” dedi. Sonuç olarak tüm başlıca nakliye şirketleri Süveyş Kanalı’ndan kaçınarak Ümit Burnu’nun etrafından dolaşıyor. Navlun artışıyla teslim süresi de uzuyor. AB dışı ülkelerden nakliye, krizden önce yaklaşık 30 gün sürerken, şimdi 45-55 gün arası sürüyor.

Bu durum Avrupa’ya çoğunlukla Süveyş Kanalı’nı kullanarak çelik ihraç eden AB dışındaki ülkelerin çelik ihracatını da önemli ölçüde etkiliyor. 2023 yılında İtalya’nın ithal ettiği çeliğin %73,8’i (7,42 milyon mt) Çin, Vietnam, Japonya, Tayvan ve Güney Kore’den geldi ve söz konusu altı ülkenin hepsinin rotası Kızıldeniz’di. Aynı durum genel olarak Avrupa Birliği için de geçerli. İthal edilen 29,3 milyon mt çeliğin 16,14 milyon mt'u bahsi geçen ülkelerden gerçekleştirildi. 2023 yılında İtalya’nın başlıca çelik tedarikçisi 1,3 milyon mt ile Hindistan olurken, ülkeyi 1,1 milyon mt ile Çin takip etti.

Öte yandan Kızıldeniz krizinin İtalyan ve Avrupa imalat sektörünü de etkilediği görülüyor.

1 TEU = 25 mt çelik