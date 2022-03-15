AB Rusya’ya uygulayacağı yeni yaptırımlarla koruma önlemlerine tabi çelik ürünlerin ithalatını yasakladı

Salı, 15 Mart 2022 15:15:50 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Birliği Konseyi tarafından bugün Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmede, Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat nedeniyle Rusya’ya yönelik dördüncü yaptırım paketine onay verildi.

Yeni yaptırımların Kremlin üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artıracağı ve Kremlin’in Ukrayna işgaline yönelik mali gücünü zayıflatacağı belirtildi. Başta ABD olmak üzere AB’nin uluslararası ortaklarıyla koordineli bir şekilde hazırlanan yaptırımlar özellikle Kremlin’in askeri-endüstriyel kompleksiyle ilişikli çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Rusya hükümetine bağlı işletmelerle ticarete yasak getiriyor.

Geçtiğimiz haftanın sonunda da beklenildiği üzere, AB koruma önlemlerine tabi olan çelik ürünlerine Rusya’dan ithalat yasağı getirildi. Alınan kararla birlikte Rusya’nın ihracat gelirleri yaklaşık 3,3 milyar € kayba uğrayacak. AB, Rusya çıkışlı ürünlerin piyasa dışı kalmasının yaratacağı boşluğu diğer ülkelere tahsis edilen kotaları artırarak dengeleyecek. Rusya’nın yarı mamul ihracatına devam edip edemeyeceği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bloomberg’ün haberine göre, çoğu nihai mamul yaptırım paketine dahil edilse de kütük ve slab gibi yarı mamuller yaptırımlara tabi olmayacak gibi görünüyor. SteelOrbis’in gözlemlerine göre, Rus üretici NLMK’nın AB’de yer alan tesislerinin Rusya çıkışlı slab alımlarına devam edebileceği düşünülüyor ancak AB limanları Rus gemilerini kabul etmiyor.

Öte yandan Rusya enerji sektörüne yönelik yatırımlara ilişkin geniş kapsamlı yasaklar getirildi. Fakat sivil nükleer enerji sektörüne ve bazı enerji ürünlerinin AB’ye sevkiyatına uygulanan sınırlı istisnalar bunun dışında tutulacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri olan Rus elitler, AB’den araba ve mücevher gibi lüks ürünler ithal edemeyecek. Ayrıca yaptırım uygulanan kişi ve kurumların listesi, Kremlin ile yakın ilişkileri olan oligarklar ve seçkin iş insanları beraberinde savunma sanayinde faaliyet gösteren ve işgali lojistik ve maddi anlamda destekleyen şirketleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Bununla birlikte AB, AB’li kredi derecelendirme kuruluşlarının Rusya’yı ve Rus şirketleri derecelendirmesini ve Rus müşterilere kredi derecelendirme hizmeti vermesini yasaklayarak Rus kurumları AB finans sistemi dışında bıraktı.