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Avrupa Komisyonu teknik sıkıntılar nedeniyle SKDM raporlama süresini 30 gün uzattı

Salı, 30 Ocak 2024 12:20:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Komisyonu çok sayıda ithalatçı İthalat Kontrol Sistemi’ne ilişkin teknik sıkıntılar nedeniyle Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki emisyon raporlama konusunda zorluk yaşadığından beyan sahiplerine raporlarını sunmaları için 1 Şubat tarihi itibarıyla 30 gün ek süre verdiğini açıkladı. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ilk emisyon raporlama dönemi 31 Ocak 2024 tarihinde sona erecekti.

Herhangi bir teknik sıkıntıyla karşılaşmayan ithalatçıların raporlarını 31 Ocak tarihine kadar sunmaları gerekiyor. Beyan sahipleri ilk üç CBAM raporunu 31 Temmuz 2024 tarihine kadar değiştirebilecek ve düzeltebilecek.


Etiketler: Avrupa Birliği 

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