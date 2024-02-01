Avrupa Komisyonu İtalya’ya karbondan arındırma çalışmaları için 550 milyon € fon sağladı

Perşembe, 01 Şubat 2024 14:20:06 (GMT+3) | Brescia

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı, 31 Ocak tarihinde Avrupa Komisyonu’nun çelik, kağıt ve cam gibi karbondan arındırma çalışmalarının kolay olmadığı sektörler için İtalya hükümetine 550 milyon €’luk fon sağladığını duyurdu. Bahsi geçen meblağ, 2025 yılının sonuna kadar geçerli olup fosil yakıtlardan yeşil hidrojene geçmek için kullanılacak.

Sağlanan fon, İtalya’nın Ulusal Kalkınma ve Dayanıklılık Planı kapsamında, Bakanlığın karbondan arındırma planı için 2023 yılının Haziran ayına kadar başvuru yapmış olan sektörlere aktarılacak.

İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto, Avrupa Komisyonu’nun verdiği kararın enerji dönüşümü planları için büyük bir adım olduğunu ifade etti.